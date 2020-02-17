В США запустили американо-украинскую ракету с грузом для МКС (ВИДЕО)

17.02.2020 11:00

Успешный запуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес" американско-украинского производства состоялось в Центре космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США), передает РБК-Украина.

Отмечается, что 15 февраля в 22:21 по киевскому времени (15:21 по североамериканскому восточному времени) ракета вывела на орбиту 13-й автоматический грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на МКС полезный груз массой 3750 кг по заказу NASA.

Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья степень). Основную конструкцию первой ступени "Антарес" разработало КБ "Южное", а изготовил ПО "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др.