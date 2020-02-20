Укрзализниця запустила "онлайн-книгу жалоб"

20.02.2020 16:00

Укрзализниця запустила канал коммуникации с пассажирами через Facebook-месседжер. Кроме того обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр Укрзализныци 0800-50-3111, сообщает Экономическая правда.

Пресс-служба "Укрзализныци" также сообщила, что в планах компании расширение присутствия в большем количестве мессенджеров (WhatsApp, Telegram и т.д.).