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Укрзализниця запустила "онлайн-книгу жалоб"
20.02.2020 16:00
Укрзализниця запустила канал коммуникации с пассажирами через Facebook-месседжер. Кроме того обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр Укрзализныци 0800-50-3111, сообщает Экономическая правда.
Пресс-служба "Укрзализныци" также сообщила, что в планах компании расширение присутствия в большем количестве мессенджеров (WhatsApp, Telegram и т.д.).
Теги: Укрзализниця, Facebook, мессенджер, жалоба, предложение
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