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Архив - Наука и технологии

BlaBlaCar прекратил работу в оккупированном Крыму

21.02.2020 17:00
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BlaBlaCar прекратил работу в оккупированном Крыму

Французская компания BlaBlaCar перестала работать в оккупированном Крыму из-за санкций против Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.
На сайте BlaBlaCar при попытке найти попутчика для поездок в Крым или с территории полуострова появляется сообщение "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".



Теги: Крым, санкции, BlaBlaCar
 
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