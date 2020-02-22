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В Новые Санжары привезли мобильную станцию 4G-интернета
Для того, чтобы эвакуированные из китайской Ухани люди могли общаться с родными, в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине устанавливают скоростной бесплатный интернет. Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует официальный сайт Полтавской облгосадминистрации.
"В медцентр в Новых Санжарах завезли передвижную станцию для высокоскоростного доступа к Интернету. Оборудование предоставил мобильный оператор Vodafone Ukraine в рамках меморандума между компанией и Полтавской облгосадминистрацией. Теперь эвакуированные из Ухани украинцы смогут без проблем общаться с родными", - сказано в сообщении.
Устойчивая пропускная способность 4G-сети позволит обеспечить надежное высокоскоростное соединение. Сеть также позволит проводить прямые трансляции.
Теги: Интернет, 4G, Vodafone-Украина, Новые Санжары
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