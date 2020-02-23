TVORCHI заявили о техническом сбое во время выступления на нацотборе

23.02.2020 17:00

В финале Нацотбора на Евровидение-2020 произошел технический сбой, который повлиял на исполнение песни тернопольского дуэта Tvorchi, ставших триумфаторами второго полуфинала Нацотбора на Евровидение, сообщает СТРАНА.ua.

Вокалисту Джеффри Кенни не включили песню в ушной микрофон, поэтому он слышал только свой голос. Эту же информацию подтвердил менеджер группы.

Кенни в комментарии за кулисами возмущался и обвинил в непрофессионализме технических работников. "Я не вернусь сюда больше никогда", - пообещал Джеффри.