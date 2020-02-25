Vodafone начал запуск 4G в киевском метро

25.02.2020 17:00

Компания «Vodafone Украина» успешно протестировала сеть 4G в киевском метрополитене. Высокоскоростной интернет начнет работать уже в течение нескольких дней. Об этом сообщила пресс-служба оператора, передает InfoResist.

Согласно плану, за первые полгода 4G появится на девяти станциях и в тоннелях между ними. Через несколько дней интернет начнет работать на станциях «Академгородок», а также в туннеле до «Житомирской». Полное покрытие метрополитена Киева 4G-интернетом запланировано на конец текущего года.