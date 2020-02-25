Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Vodafone начал запуск 4G в киевском метро

25.02.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Vodafone начал запуск 4G в киевском метро

Компания «Vodafone Украина» успешно протестировала сеть 4G в киевском метрополитене. Высокоскоростной интернет начнет работать уже в течение нескольких дней. Об этом сообщила пресс-служба оператора, передает InfoResist.
Согласно плану, за первые полгода 4G появится на девяти станциях и в тоннелях между ними. Через несколько дней интернет начнет работать на станциях «Академгородок», а также в туннеле до «Житомирской». Полное покрытие метрополитена Киева 4G-интернетом запланировано на конец текущего года.



Теги: Киев, метро, 4G, Vodafone-Украина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх