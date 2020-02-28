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Citroen представила двухместный электромобиль за 6000 евро
Компания Citroen представила в Париже уникальный электрокар Citroen Ami, сообщает НВ.
Новинка примерно на 30 см короче, чем Smart ForTwo и относится к сегменту легких квадроциклов, а это означает, что человек старше 14 лет может ездить на Ami без прав.
Двигатель миниэлектрокара развивает всего восемь лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы разогнать транспортное средство массой 485 кг до скорости 45 км/ч. Citroen Ami может проехать без подзарядки до 70 км благодаря литий-ионному аккумулятору на 5,5 киловатт-часов, расположенному под полом. Зарядка крошечной батареи занимает всего три часа при использовании стандартной розетки 220 В, хотя она также совместима с общественными зарядными станциями.
Citroen предусматривает несколько вариантов использования Ami. Автомобилисты могут взять его в лизинг за 19,99 евро в месяц после внесения первоначального взноса в размере 2644 евро. Они могут купить свой Ami (что, кстати, означает «друг» по-французски) за 6000 евро или они могут арендовать его примерно за 26 евроцентов в минуту через программы совместного использования автомобилей.
Теги: электромобиль, Citroen, презентация
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