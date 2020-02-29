Все рубрики раздела
- Geely выпустила "антикоронавирусный" кроссовер14:00
- Xiaomi выпустила бесконтактный термометр Berrcom (ВИДЕО)15:00
- В Люксембурге отменили плату за проезд в общественном транспорте15:00
- Citroen представила двухместный электромобиль за 6000 евро18:00
- Uber запустила приложение для "маршруток"15:00
- Астрономы обнаружили второй спутник Земли13:00
- В YouTube заблокировали пропагандистский телеканал «ДНР»12:00
- Vodafone начал запуск 4G в киевском метро17:00
- Киевстар дарит 3 месяца безлимита покупателям новых смартфонов18:00
- TVORCHI заявили о техническом сбое во время выступления на нацотборе17:00
В Люксембурге отменили плату за проезд в общественном транспорте
В Люксембурге с субботы, 29 февраля, весь общественный транспорт - железные дороги (за исключением проезда в первом классе), автобусы (кроме ряда ночных рейсов) и трамваи - стал бесплатным, сообщает Deutsche Welle.
Как пояснили в министерстве устойчивого развития герцогства, в структуру которого входит департамент транспорта, подобные меры ранее принимались отдельными городами, но впервые они распространились на всю территорию отдельно взятой страны.
По замыслу властей этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. Ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции, Бельгии ездят на работу в Люксембург.
Площадь Великого Герцогства Люксембург составляет 2 590 квадратных километров, что всего на 79 квадратных километров больше территории Москвы. Население страны составляет 607 тысяч человек.
Теги: Люксембург, бесплатно, транспорт
- Тигипко обещает бесплатную учебу для тех, кому за 45
- Украина и Люксембург обменяются студентами
- Без шуток: с 1 апреля некоторые лекарства станут бесплатными
- В «Нафтогаз Украины» озвучили условия установки бесплатного счетчика
- Украинцы будут получать литовские визы бесплатно
- Стало известно, на какие бесплатные медуслуги могут рассчитывать украинцы
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
- В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею14:00
- Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Минкульт Украины презентовал телеканал "Дом" для ОРДЛО09:00
- В Украину запретили ввозить животных из Китая08:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- В музее Венеции нашли древнейший в мире меч17:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- У россиянина, вернувшегося из Италии, нашли коронавирус15:00
- Geely выпустила "антикоронавирусный" кроссовер14:00
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу13:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта
- На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"