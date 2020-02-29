В Люксембурге отменили плату за проезд в общественном транспорте

29.02.2020 15:00

В Люксембурге с субботы, 29 февраля, весь общественный транспорт - железные дороги (за исключением проезда в первом классе), автобусы (кроме ряда ночных рейсов) и трамваи - стал бесплатным, сообщает Deutsche Welle.

Как пояснили в министерстве устойчивого развития герцогства, в структуру которого входит департамент транспорта, подобные меры ранее принимались отдельными городами, но впервые они распространились на всю территорию отдельно взятой страны.

По замыслу властей этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. Ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции, Бельгии ездят на работу в Люксембург.

Площадь Великого Герцогства Люксембург составляет 2 590 квадратных километров, что всего на 79 квадратных километров больше территории Москвы. Население страны составляет 607 тысяч человек.