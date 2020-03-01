Xiaomi выпустила бесконтактный термометр Berrcom (ВИДЕО)

01.03.2020 15:00

Корпорация Xiaomi выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Xiaomi Berrcom, который измеряет температуру тела практически мгновенно, сообщает АН.

Новая разработка компании оборудована измерителем температуры и сенсором компенсации температуры окружающей среды. Благодаря этому погрешность прибора составляет всего 0,2 градуса.

Устройство обладает возможностью автоматически записывать замеры, чтобы упростить мониторинг изменений температуры организма.

Имеется несколько полезных опций, таких как уведомления о лихорадке, помощь во время неверного использования гаджета и тому подобное.

Стоимость Xiaomi Berrcom на китайском рынке составляет 24 доллара.