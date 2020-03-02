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Geely выпустила "антикоронавирусный" кроссовер
02.03.2020 14:00
Компания Geely начала прием заказов на кроссовер Icon, разработанный совместно с Volvo, сообщает АвтоЦентр.
За сутки автомобиль собрал 30 тыс. предварительных заказов. Причина такого ажиотажа вокруг Geely Icon – инновационная система фильтрации воздуха IAPS, которая способна защитить водителя и пассажиров от бактерий и вирусов.
В Китае за базовую версию кроссовера Icon просят 115.8 тысяч юаней ($15 тысяч), за топовое исполнение — 128.8 тысяч юаней ($16.7 тысяч). Когда Geely Icon появится на других рынках не сообщается.
Теги: вирус, ажиотаж, кроссовер, Geely
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