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В Китае для борьбы с коронавирусом задействовали искусственный интеллект
В Китае для диагностики заболевания коронавирусом начали использовать искусственный интеллект, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Программное обеспечение развернули в 34 госпиталях Китая и с его помощью проанализировали свыше 32 000 случаев.
Алгоритм разработан пекинской компанией Infervision, которая использовала программные инструменты NVIDIA Clara. Они предназначены для создания средств сканирования медицинских изображений и геномики. Алгоритм тренировали на более 2000 полученные с помощью компьютерной томографии снимках. Вычисления выполнялись на видеочипах NVIDIA V100, которые предназначены для ускорения искусственного интеллекта.
Программное обеспечение Infervision анализирует снимки легких. На них искусственный интеллект ищет признаки пневмонии, которую мог вызвать коронавирус. Такие пациенты направляются на более детальное обследование.
Теги: Китай, искусственный интеллект, диагностика, COVID-19
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