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ВОЗ назвала процент смертности от коронавируса

04.03.2020 13:00
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ВОЗ назвала процент смертности от коронавируса

От болезни COVID-19, вызванной новым типом коронавируса, умирает примерно 3,4% инфицированных. Об этом заявил гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, передает УНН.
"В глобальном масштабе около 3,4% зарегистрированных случаев заболевания COVID19 — погибли. Для сравнения: от сезонного гриппа, как правило, умирает гораздо меньше 1% инфицированных", — заявил Гебрейесус.



Теги: ВОЗ, смертность, COVID-19
 
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