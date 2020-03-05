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В Европе зафиксировали самую теплую зиму в истории
05.03.2020 14:00
Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в Европе, опередив предыдущий температурный "рекорд", зафиксированный во время зимы 2015-2016 годов, информирует УНН.
"Служба изменений климата Коперника (C3S) сообщила, что в период между декабрем 2019 года и февралем 2020 года температура на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010 годов. Кроме того, эта зима оказалась на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов, которой принадлежал предыдущий температурный рекорд", - говорится в сообщении.
Теги: температура, Европа, зима, рекорд
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