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Архив - Наука и технологии

В США создали самый мощный компьютер в мире

06.03.2020 13:00
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В США создали самый мощный компьютер в мире

В США создали мощнейший в мире суперкомпьютер El Capitan, сообщает Корреспондент.net.
El Capitan создали компании Hewlett Packard и AMD по заказу Министерства энергетики США. Его вычислительные возможности равны 200 топовых суперкомпьютеров вместе взятым. El Capitan способен выполнять до 2 000 000 000 000 000 000 (миллиона триллионов) вычислений в секунду.
Предполагается, что к полноценной работе новый суперкомпьютер приступит в 2023 году. Он будет решать задачи, связанные с ядерным оружием, климатом, анализом мутаций генов, поиском лекарств.



Теги: США, компьютер, Hewlett-Packard, AMD
 
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