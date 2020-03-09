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Архив - Наука и технологии

Китайские эксперты спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса

09.03.2020 14:00
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Китайские эксперты спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает РБК-Украина.
При этом, по его словам, упор в борьбе с коронавирусом в будущем может "переместиться с экспорта на импорт".
"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая, - ред.) на импорт", - заявил он.



Теги: эпидемия, прогноз, COVID-19
 
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