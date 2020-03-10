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Ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

10.03.2020 18:00
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Ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

В Сингапуре ученые смогли обнаружить новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщает Апостроф.
Как пишет The Straits Times, они могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.
По последним данным, сразу двое пациентов поступили в больницу с типичной клинической картиной для денге в виде высокой температуры и сыпи. При этом у больных не было привычных для COVID-19 симптомов, а именно насморка, кашля, боли в горле. Несмотря на это, коронавирус у них подтвердился.
Врачи говорят, что ввиду таких событий сейчас важно проводить точную диагностику на коронавирус.


 
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