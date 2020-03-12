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В Украине впервые утилизировали партию использованных батареек
12.03.2020 12:00
Примерно 20 тонн, или миллион отработанных батареек, 11 марта отправились из Киева в Румынию. Это первая партия батареек в украинской истории, которая будет переработана без ущерба для окружающей среды, сообщает Телеканал новостей «24».
Вывоз и переработку батареек оплатили крупные торговые сети, в которых они продаются. Также к финансированию присоединились около 100 компаний и организаций, которые собирали использованные батарейки, отметила руководительница движения "Батарейки, сдавайтесь!" Любовь Колосовская.
Теги: Украина, Румыния, утилизация, батарейки
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