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Архив - Наука и технологии

В Украине впервые утилизировали партию использованных батареек

12.03.2020 12:00
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В Украине впервые утилизировали партию использованных батареек

Примерно 20 тонн, или миллион отработанных батареек, 11 марта отправились из Киева в Румынию. Это первая партия батареек в украинской истории, которая будет переработана без ущерба для окружающей среды, сообщает Телеканал новостей «24».
Вывоз и переработку батареек оплатили крупные торговые сети, в которых они продаются. Также к финансированию присоединились около 100 компаний и организаций, которые собирали использованные батарейки, отметила руководительница движения "Батарейки, сдавайтесь!" Любовь Колосовская.



Теги: Украина, Румыния, утилизация, батарейки
 
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