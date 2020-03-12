В Украине впервые утилизировали партию использованных батареек

12.03.2020 12:00

Примерно 20 тонн, или миллион отработанных батареек, 11 марта отправились из Киева в Румынию. Это первая партия батареек в украинской истории, которая будет переработана без ущерба для окружающей среды, сообщает Телеканал новостей «24».

Вывоз и переработку батареек оплатили крупные торговые сети, в которых они продаются. Также к финансированию присоединились около 100 компаний и организаций, которые собирали использованные батарейки, отметила руководительница движения "Батарейки, сдавайтесь!" Любовь Колосовская.