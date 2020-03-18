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Архив - Наука и технологии

Названа самая неблагоприятная для коронавируса группа крови

18.03.2020 17:00
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Названа самая неблагоприятная для коронавируса группа крови

Люди со II группой крови имеют больше шансов заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19, тогда как люди с І – наименьшие, информирует ТСН.
Работу провели восемь исследовательских учреждений в Китае, в том числе и больницы, которые непосредственно занимаются приемом больных COVID-19.
Исследователи проанализировали 2173 случая заражения коронавирусом, и сравнили распределение их групп крови с показателями здоровых людей, проживающих в регионе.
Медики пришли к выводу, что у людей с II группой крови вероятность заражения COVID-19 на 20% выше, чем у людей с другими группами крови, а люди с І группой крови имеют самый низкий риск заражения.


 
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