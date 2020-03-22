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Архив - Наука и технологии

В США запускают в производство 45-минутный экспресс-тест на коронавирус

22.03.2020 15:00
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В США запускают в производство 45-минутный экспресс-тест на коронавирус

Управление Соединенных Штатов Америки по санитарному надзору за качеством пищевых и медицинских продуктов утвердило первый экспресс-тест на коронавирус. Он может показать результат за 45 минут, сообщает Цензор.НЕТ.
Разработчик экспресс-теста, компания молекулярной диагностики Cepheild, намерена поставлять свой тест прежде всего больницам и отделениям неотложной помощи. Массовое производство тестов начнётся с 30 марта, но первые партии некоторые больницы получат уже на следующей неделе.
До сих пор тестирование было более сложным, образцы следовало направлять в лабораторию, откуда ответ приходил спустя несколько дней.



Теги: США, тест, производство, COVID-19
 
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