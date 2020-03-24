В США разработали комплекты для самотестирования на COVID-19

24.03.2020 08:00

В США врачи разработали комплекты для самостоятельного взятия мазка из носоглотки для тестирования на COVID-19. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс на брифинге в Белом доме во вторник, 24 марта, передает Корреспондент.net.

Пенс подчеркнул, что это позволит ускорить процесс тестирования.

"Я рад сообщить, что комплекты для самостоятельного взятия мазка теперь можно получить в клиниках и мобильных пунктах сдачи анализов. Это, конечно, ускорит процесс тестирования, а также снизит риск для врачей", - заявил вице-президент.