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Карантин улучшил качество воздуха над Европой

28.03.2020 15:00
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Карантин улучшил качество воздуха над Европой

Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми европейскими странами после введения карантина. Изображения со спутника Агентство разместило у себя на сайте, информирует hromadske.
"Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы - включая Париж, Мадрид и Рим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Париже и Парижском регионе проба качества воздуха после введения карантина в связи с пандемией коронавируса показала лучший результат за последние 40 лет.



Теги: Европа, воздух, качество
 
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