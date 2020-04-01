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Маск предложил бесплатные аппараты ИВЛ для экстренных случаев с коронавирусом
01.04.2020 12:00
Американский предприниматель Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тех, у кого на фоне коронавирусной болезни COVID-19 развилась опасная для жизни пневмония. Об этом он написал у себя в Twitter, сообщает LIGA.net.
"У нас есть дополнительные и одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla. Устройства и доставка бесплатны", - пишет он.
Единственное требование главы SpaceX и гендиректора Tesla к заказчикам заключается в том, что аппараты ИВЛ должны быть сразу же установлены и включены там, где в них есть срочная необходимость, "а не храниться на складе".
Теги: помощь, Илон Маск, COVID-19
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