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Архив - Наука и технологии

Маск предложил бесплатные аппараты ИВЛ для экстренных случаев с коронавирусом

01.04.2020 12:00
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Маск предложил бесплатные аппараты ИВЛ для экстренных случаев с коронавирусом

Американский предприниматель Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тех, у кого на фоне коронавирусной болезни COVID-19 развилась опасная для жизни пневмония. Об этом он написал у себя в Twitter, сообщает LIGA.net.
"У нас есть дополнительные и одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки Tesla. Устройства и доставка бесплатны", - пишет он.
Единственное требование главы SpaceX и гендиректора Tesla к заказчикам заключается в том, что аппараты ИВЛ должны быть сразу же установлены и включены там, где в них есть срочная необходимость, "а не храниться на складе".



Теги: помощь, Илон Маск, COVID-19
 
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