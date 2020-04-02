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Названа стоимость лечения коронавируса в Украине
02.04.2020 13:00
В Украине лечение пациента, больного Covid-19, обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч гривень, передает Укринформ.
Об этом сообщил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.
"Мы в нашем учреждении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривень", - отметил Тарас Масляк.
Теги: Украина, стоимость, лечение, COVID-19
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