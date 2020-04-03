Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Тунисе соблюдение карантина контролируют роботы (ВИДЕО)

03.04.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Тунисе соблюдение карантина контролируют роботы (ВИДЕО)

В Тунисе власти решили применить роботы P-Guard в патрулировании улиц во время карантина из-за пандемии коронавируса, передает Корреспондент.net.
Сообщается, что роботами P-Guard можно управлять дистанционно через Wi-Fi или 4G.
Автоматические патрули могут передвигаться со скоростью 13 км/час. Также они оснащены инфракрасными камерами, громкоговорителями и сигнализацией.



Теги: робот, Тунис, карантин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх