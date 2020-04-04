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Украина запустила собственное производство ПЦР-тестов на COVID-19
04.04.2020 10:00
В Украине заказали производство двух миллионов ПЦР-тестов на коронавирус, передает Корреспондент.net.
Об этом, в пятницу, 3 апреля, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко во время ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.
По его словам, производство тестов уже стартовало. Ежедневно лаборатории смогут получать до семи тысяч таких тестов.
"Со следующей недели каждый день мы будем получать от двух до семи тысяч необходимых тестов. Их испытали, они работают и значительно дешевле иностранных", - сказал Тимошенко.
Теги: Украина, тест, COVID-19
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