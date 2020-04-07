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Вирусологи хотят изучить феномен Николаевской области

07.04.2020 11:00
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Вирусологи хотят изучить феномен Николаевской области

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения изучит феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, случаи коронавирусной инфекции зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.
"Поэтому у нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава. Также отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которы ездят по различным лабораториям. Поэтому феномен Николаевской области будет детально рассмотрен, почему именно там не зарегистрированы случаи. Реальная ли это картина, или же у нас есть нарушение алгоритмов", - рассказал Ляшко.



Теги: исследования, Николаевская область, феномен, COVID-19
 
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