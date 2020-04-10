В Китае создали сверхточный экспресс-тест на коронавирус

10.04.2020 15:00

В Китае разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Сучжоуском институте биомедицинской инженерии и технологий Академии наук Китая /г. Сучжоу, пров. Цзянсу/.

Новинка спроектирована исследовательской группой под руководством старшего научного сотрудника института Ван Дамина. По сравнению с аналогами, она обладает высокой чувствительностью, проста в использовании и удобна в транспортировке.

Новая система способна в среднем за 45 минут выявить коронавирус в организме человека. Ее набор реагентов для выявления нуклеиновых кислот коронавируса может храниться и транспортироваться в нормальной температуре, что позволит максимально снизить зависимость от холодной логистики.

Набор реагентов уже успешно прошел клинические испытания на более чем 600 образцах, и коэффициент точности превысил 99%.

Государственное управление контроля над лекарственными средствами Китая уже одобрило выход этой продукции на рынок.