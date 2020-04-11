ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"

11.04.2020 13:00

Приказом Министерства обороны №115 от 09.04.20 по результатам успешных государственных испытаний беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ "Фурия" принят на вооружение украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба компании НПП «Атлон Авиа».

"БпАК А1-СМ "Фурия" является первым отечественным комплексом, разработанным частной компанией, который был принят на вооружение украинской армии", - говорится в сообщении.