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ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"

11.04.2020 13:00
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ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"

Приказом Министерства обороны №115 от 09.04.20 по результатам успешных государственных испытаний беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ "Фурия" принят на вооружение украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба компании НПП «Атлон Авиа».
"БпАК А1-СМ "Фурия" является первым отечественным комплексом, разработанным частной компанией, который был принят на вооружение украинской армии", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, производство, беспилотник, ВСУ
 
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