Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Японские ученые нашли еще одно лекарство от COVID-1913:00
- В ВОЗ назвали лучшую защиту от коронавируса11:00
- Во Франции заявили о серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина15:00
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"13:00
- В Китае создали сверхточный экспресс-тест на коронавирус15:00
- В Австралии нашли препарат, убивающий коронавирус12:00
- Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф13:00
- Вирусологи хотят изучить феномен Николаевской области11:00
- Зафиксирован первый случай заражения тигра коронавирусом08:00
- МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок10:00
В ВОЗ назвали лучшую защиту от коронавируса
13.04.2020 11:00
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. По ее мнению, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты, информирует Цензор.НЕТ.
"Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска", - сказала госпожа Вуйнович.
По словам представителя ВОЗ, маска защищает не полностью. Если не соблюдать дистанцию, не мыть руки, то человек "точно заболеет" даже при ее использовании.
Теги: ВОЗ, защита, COVID-19
Читайте также:
- Украинские диетологи разработали антикризисное меню
- Япония разрешила донорство детских органов
- Свиной грипп. Главврач мира: подождём до конца апреля
- ВОЗ: радиация с аварийных японских АЭС не угрожает людям
- В Украине сократилось число курильщиков
- Результат медреформы: в Украине больных оказалось больше, чем здоровых
- В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом09:00
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике16:00
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины15:00
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС11:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением16:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом09:00
- Карантин во Франции продлили до 11 мая08:00
- У Стаса Михайлова обнаружили коронавирус с пятой попытки17:00
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике16:00
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины15:00
- Испания впервые ослабила карантин14:00
- Японские ученые нашли еще одно лекарство от COVID-1913:00
- Александр Алиев опубликовал результат теста на коронавирус12:00
- В ВОЗ назвали лучшую защиту от коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля10:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин
- Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины
- Во Франции заявили о серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"
- Татьяна Буланова попала в реанимацию