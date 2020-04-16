К симптомам COVID-19 добавили сыпь

16.04.2020 14:00

Медики Италии и Испании сообщили о неизвестном ранее симптоме заражения коронавирусом – сыпи на ногах, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что высыпания, выявленные у зараженных коронавирусом, похожи на сыпь при ветряной оспе и кори, заявили в ассоциации педиатров Италии. При этом наиболее часто высыпания появляются на пальцах ног.