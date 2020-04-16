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Архив - Наука и технологии

Минздрав Украины запустил сайт о профилактике и лечении COVID-19

16.04.2020 17:00
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Минздрав Украины запустил сайт о профилактике и лечении COVID-19

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения (ГЭЦ) запустил информационный ресурс о действии лекарственных средств, которые применяются во время профилактики и лечения коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ.
Проект covid19.dec.gov.ua создан для распространения достоверной и экспертной информации, систематизированной экспертами ГЭЦ на основе данных ВОЗ и официальных госучреждений, включая регуляторные органы разных стран мира.
Ежедневно ресурс обрабатывает информацию из более чем 50 стран мира, борющихся с COVID-19.
В настоящее время информационный ресурс состоит из пяти разделов: антисептики, жаропонижающие препараты, противовирусные средства, лекарства, влияющие на иммунитет, и лекарства, которые применяются для неинфекционных заболеваний при COVID-19.
Информацию будут оперативно дополнять и обновлять новыми данными и результатами исследований, которые будут появляться.



Теги: Украина, информация, сайт, Минздрав, COVID-19
 
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