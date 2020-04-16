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Телеканал Fox News обвинил китайских ученых в создании коронавируса
Американский телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники заявил о том, что коронавирус был создан в Уханьской лаборатории, а ее сотрудник и стал "нулевым пациентом", сообщает СТРАНА.ua.
Согласно источникам, коронавирус был создан в лаборатории в Ухане не как биологическое оружие, а как часть программы Китая по демонстрации того, что его возможноости по выявлению и борьбе с вирусами равны или превышают возможности США.
Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем вырвался на улицы Уханя.
По данным телеканала, на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. При помощи Уханьского рынка Китай просто пытался отвлечь внимание от лаборатории.
Теги: Китай, Fox News, обвинение, COVID-19
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