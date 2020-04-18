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Названа дата первого пилотируемого полета космического корабля Илона Маска

18.04.2020 17:00
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Названа дата первого пилотируемого полета космического корабля Илона Маска

Американское космическое агентство НАСА объявило, что уже в следующем месяце осуществит свою первую почти за 10 лет пилотируемую миссию с территории США, сообщает BBC.
Запуск космического корабля Crew Dragon запланирован из космического центра имени Кеннеди во Флориде 27 мая. В программу полета входит стыковка с Международной космической станцией.
Dragon уже летал к МКС в марте 2019 года, но тот полет проходил в беспилотном режиме - на борту был только манекен.
Корабль в нынешней версии рассчитан на экипаж из четырех человек, но в первый пилотируемый рейс он отправится с двумя астронавтами.
В качестве первого экипажа для нового корабля НАСА выбрало ветеранов - Дага Херли и Боба Бенкена. Оба они летали еще на космических челноках "Шаттл".
И ракета, и космический корабль разработаны частной компанией SpaceX, которую возглавляет миллиардер-изобретатель Илон Маск.
В случае успеха SpaceX станет первой частной компанией, которая отправит астронавтов НАСА в космос.



Теги: МКС, космический корабль, SpaceX, Илон Маск
 
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