В МОЗ Украины заявили об отсутствии данных о COVID-19 из семи областей

20.04.2020 15:00

В Украине семь областей не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передает 24 Канал.

По словам главы Минздрава, не подали никакой информации о тестировании украинцев на коронавирус Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.

"Это недопустимые вещи. Я уже дал поручение главному санитарному врачу Виктору Ляшко выяснить причины этой ситуации", – добавил Степанов.