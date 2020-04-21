Россия заблокировала сайт Минреинтеграции Украины

21.04.2020 09:00

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает Укринформ.

Как отмечается, Россию обеспокоили данные со временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только «чиновники» российских оккупационных администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а с врачей берут обязательства о неразглашении реальной ситуации.

«Уверены, что сокрытие российской оккупационной «властью» в Донецкой и Луганской областях и в Крыму реальных данных о заболеваемости коронавирусом - это только повод для блокирования сайта нашего министерства. Главными факторами таких действий является абсолютно конкретная позиция относительно незаконных действий страны-агрессора на украинском территориях, пренебрежение нормами международного права, позиция относительно преследования коренного народа Крыма и о планах по изъятию земли, об отказе РФ выполнять свои обязательства оносительно вывода их войск с территории украинских Донецкой и Луганской областей и т.п. Более того, РФ, которая настаивает на том, что не имеет отношения к войне на территории Украины и всячески отмежевывается от реального влияния на свои оккупационные администрации и на ситуацию на временно оккупированных территориях, такими действиями в который раз подтверждает обратное», - отметили в Минреинтеграции.

Пресс-служба отмечает, что ситуация с сайтом Минреинтеграции - это первый случай блокировки Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны.