Ученые заявили, что кондиционеры распространяют коронавирус

22.04.2020 08:00

В январе 2020 года в одном из ресторанов в Гуанчжоу обедал зараженный коронавирусом человек без симптомов. В Американском Центре контроля и профилактики заболеваний предполагают, из-за него в этом заведении заболели еще девять человек. Ученые считают, что инфекция распространилась при помощи кондиционера, так как вентиляционные системы могут удерживать вирусы в воздухе, сообщает Корреспондент.net.

Глава Постоянного Комитета по новым инфекционным заболеваниям и угрозам здоровью Харви Файнберг рекомендовал ресторанам помнить о направлении воздуха кондиционера при установке столов, а также время от времени использовать бактерицидные лампы для уничтожения вирусов.