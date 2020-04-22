В Украине разработали препарат от COVID-19

22.04.2020 17:00

В Украине начинаются клинические исследования украинского лекарственного препарата от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента, передает Корреспондент.net.

Как заявляют в ОПУ, предварительные выводы украинских ученых и производителей свидетельствуют, что лекарство "может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти" от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания", - продолжает пресс-служба и уточняет, что более подробная информация будет предоставлена позже.