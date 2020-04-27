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Медики США расширили список симптомов коронавируса
Количество симптомов коронавируса может быть значительно больше, чем сообщалось ранее. В список симптомов попали головные и мышечные боли, передает Цензор.НЕТ.
К такому выводу пришли американские ученые, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Кроме того, список дополнили озноб, дрожь с ознобом, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.
Ранее санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома COVID-19: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Все эти признаки могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения.
Центр рекомендовал обращаться за помощью к врачу в четырех случаях: в случае затрудненного дыхания, чувства боли или давления в груди, растерянности, которой раньше не наблюдалось, синюшного цвета лица или губ.
Теги: США, ученые, симптом, COVID-19
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