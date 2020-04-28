Пентагон опубликовал "видеозаписи НЛО" (ВИДЕО)

28.04.2020 13:00

Минобороны США опубликовало три видеоролика, ранее попавших в открытый доступ в качестве свидетельства существования НЛО. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает Корреспондент.net.

На сайте Пентагона сказано, что видео были сняты с самолетов американских ВМС в 2014-м и 2015 годах. Явления, зафиксированные в роликах, называются "неустановленными".

"После тщательного осмотра ведомство пришло к выводу, что разрешение на официальное обнародование этих несекретных видеороликов не проявляет никаких секретных возможностей или систем, а также не мешает дальнейшим расследованием вторжения в военный воздушное пространство неустановленных воздушных объектов", - сказано в комментарии Пентагона.