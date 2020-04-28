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Пентагон опубликовал "видеозаписи НЛО" (ВИДЕО)
28.04.2020 13:00
Минобороны США опубликовало три видеоролика, ранее попавших в открытый доступ в качестве свидетельства существования НЛО. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает Корреспондент.net.
На сайте Пентагона сказано, что видео были сняты с самолетов американских ВМС в 2014-м и 2015 годах. Явления, зафиксированные в роликах, называются "неустановленными".
"После тщательного осмотра ведомство пришло к выводу, что разрешение на официальное обнародование этих несекретных видеороликов не проявляет никаких секретных возможностей или систем, а также не мешает дальнейшим расследованием вторжения в военный воздушное пространство неустановленных воздушных объектов", - сказано в комментарии Пентагона.
Теги: видео, НЛО, Пентагон
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