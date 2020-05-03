Исследование: почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к COVID-19

03.05.2020 09:00

У 19,9% жителей города Нью-Йорк есть антитела к коронавирусу. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции 2 мая, сообщает Корреспондент.net.

По словам Куомо, власти провели крупнейшее исследование на антитела по всему штату. С 22 апреля по 1 мая были собраны данные более 15 тысяч человек.

На основании выборки, у 12,3% населения штата есть антитела к COVID-19.

В целом число зараженных в штате Нью-Йорк приблизилось к 313 тысячам. За последние сутки выявили 4,6 тысячи инфицированных.