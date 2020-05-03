Главная / Новости / Наука и технологии / Исследование: почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к COVID-19
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Исследование: почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к COVID-1909:00
- В США официально одобрили еще один препарат для лечения COVID-1913:00
- В США заявили об эффективности ремдесивира при лечении COVID-1912:00
- В НАНУ назвали дату пика эпидемии COVID-19 в Украине15:00
- Сингапурские ученые создали сайт с прогнозом развития пандемии Covid-1914:00
- Пентагон опубликовал "видеозаписи НЛО" (ВИДЕО)13:00
- В Днепре запустили онлайн-карту распространения коронавируса в городе15:00
- Медики США расширили список симптомов коронавируса08:00
- В Нью-Йорке будут тестировать на COVID-19 в аптеках15:00
- Facebook запустила собственный сервис видеоконференций11:00
Исследование: почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к COVID-19
03.05.2020 09:00
У 19,9% жителей города Нью-Йорк есть антитела к коронавирусу. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции 2 мая, сообщает Корреспондент.net.
По словам Куомо, власти провели крупнейшее исследование на антитела по всему штату. С 22 апреля по 1 мая были собраны данные более 15 тысяч человек.
На основании выборки, у 12,3% населения штата есть антитела к COVID-19.
В целом число зараженных в штате Нью-Йорк приблизилось к 313 тысячам. За последние сутки выявили 4,6 тысячи инфицированных.
Теги: Нью-Йорк, исследования, антитела, COVID-19
Читайте также:
- Обнаружена связанная с развитием булимии зона мозга
- Ученые нашли антитело против всех подтипов гриппа А
- Ученые нашли "рецепт" успешной вакцинации
- На месте нью-йоркских башен-близнецов раскопали старинный корабль
- Смерть от бешенства поставлена под сомнение
- Американские ученые придумали инсулиновую жвачку
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-1915:00
- "ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс11:00
- В "ДНР" разрешили работу летних площадок кафе11:00
- В ОРДО выявлено четыре новых случая COVID-1915:00
- В "ДНР" определили, кто может ездить в Россию и "ЛНР"14:00
- В "ЛНР" подтвердили 129 случаев COVID-1913:00
- Жительница "ДНР" опубликовала видео из коронавирусного отделения больницы (ВИДЕО)10:00
- Командующий ОС назвал реальное число больных коронавирусом на оккупированном Донбассе14:00
- В "ДНР" число случаев заражения COVID-19 достигло сотни13:00
- В Донецкой области - 16 новых случаев заражения коронавирусом09:00
- Лукашенко не будет отменять парад на 9 мая17:00
- В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-1915:00
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая13:00
- "ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 мая10:00
- Исследование: почти 20% жителей Нью-Йорка имеют антитела к COVID-1909:00
- Что покажут на украинском ТВ в мае17:00
- УАФ предложила дату начала следующего сезона УПЛ15:00
- В США официально одобрили еще один препарат для лечения COVID-1913:00
- В "ДНР" разрешили работу летних площадок кафе11:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Жительница "ДНР" опубликовала видео из коронавирусного отделения больницы (ВИДЕО)
- Командующий ОС назвал реальное число больных коронавирусом на оккупированном Донбассе
- В "ДНР" определили, кто может ездить в Россию и "ЛНР"
- Украинским заробитчанам разрешили вылететь в Лондон
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая
- В "ДНР" разрешили работу летних площадок кафе
- В Донецкой области - 16 новых случаев заражения коронавирусом
- "ЛНР" и "ДНР" создадут единый энергетический комплекс
- В ОРДО выявлено четыре новых случая COVID-19
- В "ДНР" число случаев заражения COVID-19 достигло сотни