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В Минреинтеграции планируют создать электронную очередь для пенсионеров из ОРДЛО

05.05.2020 12:00
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В Минреинтеграции планируют создать электронную очередь для пенсионеров из ОРДЛО

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предложил создать электронную очередь для пересекающих КПВВ за соцвыплатами, сообщает сайт novosti.dn.ua.
«Люди будут знать, в какой день они пересекают КПВВ, что их ждут в Ощадбанке. Мы понимаем, какое количество наличности должно быть аккумулировано в отделениях Ощадбанка для того, чтобы сделать выплаты даже по карточкам. Поэтому мы создаем рабочую группу Ощадбанк — Минсоцполитики — Минреинтеграции — Госпогранслужба — военные/ ООС — Служба безопасности Украины. И проработаем этот механизм, чтобы люди могли в установленный день пересечь КПВВ, продлить свою верификацию, получить деньги, сделать покупки», — сказал он.
По мнению Резникова, электронная очередь поможет избежать очередей на КПВВ.



Теги: КПВВ, соцвыплаты, ОРДЛО, электронная очередь
 
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