Минздрав разрешил клинические исследования украинского препарата от COVID-19

06.05.2020 08:00

Министерство здравоохранения Украины разрешило провести клинические исследования препарата "Биовен" по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) в пяти медучреждениях, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу, исследования по оценке эффективности препарата Биовен, производства ООО "Биофарма Плазма", в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 / SARS-CoV-2, будут проводится на базе:

Киевской городской клинической больницы №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии), Белоцерковской городской больницы №3 (инфекционное отделение), Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии), Городской инфекционной больницы Одесского городского совета (инфекционное боксованное отделение) и Киевской городской клинической больницы №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).