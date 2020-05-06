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Минздрав разрешил клинические исследования украинского препарата от COVID-19
Министерство здравоохранения Украины разрешило провести клинические исследования препарата "Биовен" по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) в пяти медучреждениях, передает Цензор.НЕТ.
Согласно приказу, исследования по оценке эффективности препарата Биовен, производства ООО "Биофарма Плазма", в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 / SARS-CoV-2, будут проводится на базе:
Киевской городской клинической больницы №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии), Белоцерковской городской больницы №3 (инфекционное отделение), Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии), Городской инфекционной больницы Одесского городского совета (инфекционное боксованное отделение) и Киевской городской клинической больницы №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).
Теги: Украина, лекарство, исследования, COVID-19
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