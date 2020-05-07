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Архив - Наука и технологии

Немецкий суперкомпьютер вычислил потенциальное лекарство от коронавируса

07.05.2020 12:00
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Немецкий суперкомпьютер вычислил потенциальное лекарство от коронавируса

Вычисления на суперкомпьютере MOGON II в Майнцском университете Гутенберга (JGU) определили вещества, которые могут быть потенциальными лекарствами против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает LIGA.net.
Ученые два месяца моделировали процесс сцепления молекул около 42 000 веществ из открытой базы данных с определенными участками вирусных частиц. Благодаря такому процессу можно подобрать те молекулы, которые заблокируют механизм проникновения патогена в клетки организма.
Исследователи выяснили, что несколько соединений, в том числе комбинация из четырех лекарств от гепатита С (симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир), могут "очень сильно" связывать активные зоны вирусных частиц.
"Мы обнаружили ряд одобренных лекарств от гепатита С в качестве многообещающих кандидатов на лечение. Наши выводы подтверждаются тем, что SARS-CoV-2, как и вирус гепатита С, является одноцепочечным РНК-вирусом. Результаты теперь необходимо проверить в лабораторных экспериментах и клинических исследованиях", - сказал ведущий автор исследования, профессор Томас Эфферт.



Теги: лекарство, Германия, суперкомпьютер, COVID-19
 
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