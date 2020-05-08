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Китайские ученые нашли коронавирус в мужской сперме
08.05.2020 14:00
Коронавирус, вызывающий COVID-19, обнаружен в сперме, сообщают китайские ученые, передает Телеканал новостей «24».
Исследователи обнаружили вирус в сперме шести из 38 мужчин, госпитализированных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Четверо все еще были в тяжелом состоянии, а двое выздоравливали.
Долгосрочных наблюдений не было, поэтому неизвестно, как долго коронавирус может оставаться в сперме и могут ли мужчины передавать его своим партнерам через секс.
Американское общество репродуктивной медицины заявило, что новое исследование не должно вызывать тревогу. Однако, чтобы быть в безопасности, "возможно, было бы разумно избегать сексуальных контактов с мужчинами до тех пор, пока они не будут без симптомов в течение 14 дней".
Теги: исследования, сперма, COVID-19
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