Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Индийский фармацевт погиб от самодельного "лекарства" от COVID-19

10.05.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Индийский фармацевт погиб от самодельного "лекарства" от COVID-19

В Индии сотрудник фармацевтической компании скончался после испытания на себе препарата, разработанного им для лечения коронавируса COVID-19, сообщает Корреспондент.net.
"Индийский фармацевт умер, а его руководитель попал в госпиталь после того, как оба выпили химическую смесь, которую они разработали с целью лечения коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.
Согласно данным полиции, 47-летний мужчина по имени Сиванесан работал в компании, которая занимается фитотерапией. Для лечения коронавируса он купил на местном рынке химикаты, включая оксид азота и нитрат натрия. Также Сиванесан уговорил своего начальника по имени Раджкумар принять "лекарство". В итоге фармацевт умер, а его босс с сильным отравлением попал в больницу.



Теги: лекарство, Индия, смерть, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх