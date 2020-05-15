Ученые создали подробную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2 (ВИДЕО)

15.05.2020 15:00

Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее подробную и научно достоверную 3D-модель вируса SARS-CoV-2, сообщает ТСН.

Специалисты учли все современные научные данные о строении коронавирусов, а также комментарии ведущих вирусологов, занимающихся изучением этой группы вирусов.

"Это наиболее вероятная модель из представленных на данный момент. При ее создании в Visual Science были использованы подходы и методы, которые применяются в фундаментальных и прикладных научных исследованиях", - говорится в описании модели на сайте студии.