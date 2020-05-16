Украина продлила санкции против российских соцсетей

16.05.2020 09:00

Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассников", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Так, еще на три года установлен срок санкций для ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва), ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев), ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ООО "В Контакті" (Киев). Интернет-провайдерам запрещено предоставлять пользователям доступ к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru), "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Также на три года действуют санкции против АО "ТВ "Центр", Закрытое акционерное общество "Росбизнесконсалтинг" (РБК), автономной некоммерческой организации "Редакция телеканала Совета Федерации", действующих в АР Крым ООО "Полуостров Крым", ООО "Вэйв".

Предусмотрена блокировка активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим юридическому лицу имуществом; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Ближайший год будут действовать санкции против АО "Лаборатория Касперского" (Москва) и ООО "Лаборатория Касперского Украина" (Киев), ООО "Доктор Веб" (Москва) и ООО "Центр технической поддержки "Доктор Веб" (Киев), ООО "Яндекс" (Москва) и ООО "Яндекс.Украина" (Киев).