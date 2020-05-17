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Архив - Наука и технологии

В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-19

17.05.2020 10:00
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В США нашли "стопроцентное" лекарство от COVID-19

Биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics заявила, что ее ученым удалось выявить тип антител, которые полностью защищают человеческие клетки от проникновения коронавируса и выводят его из организма в течение четырех дней. Об этом основатель и руководитель фирмы Генри Джи сообщил телеканалу Fox News Channel 16 мая, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что антитело STI-1499 способно "на 100% подавлять" коронавирус и может начать применяться на несколько месяцев раньше срока выхода на рынок вакцины, которая еще не создана.
"Имеется решение, работающее на 100%. Если в вашем организме есть антитело нейтрализующего действия, то вам не понадобится соблюдать безопасную дистанцию", - подчеркнул Джи.
По его словам, STI-1499 обволакивает коронавирус и вымывает его из организма за четыре дня без каких-либо побочных эффектов.



Теги: США, лекарство, антитела, COVID-19
 
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