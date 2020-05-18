Ученые создали "лабораторную" копию коронавируса SARS-CoV-2

18.05.2020 14:00

Международная группа ученых создала полностью искусственный штамм SARS-CoV-2, пишет газета "Известия".

"Клон" коронавируса вывели методом обратной генетики: патоген собрали по частям по образцу вируса, который вызвал пандемию COVID-19. За основу взяли штамм, выделенный из мазка первого заболевшего в США. Вирус из пробирки проявляет те же свойства, что и SARS-CoV-2.

Разработка поможет тестировать разрабатываемые препараты от заболевания.