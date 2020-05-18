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Ученые создали "лабораторную" копию коронавируса SARS-CoV-2
18.05.2020 14:00
Международная группа ученых создала полностью искусственный штамм SARS-CoV-2, пишет газета "Известия".
"Клон" коронавируса вывели методом обратной генетики: патоген собрали по частям по образцу вируса, который вызвал пандемию COVID-19. За основу взяли штамм, выделенный из мазка первого заболевшего в США. Вирус из пробирки проявляет те же свойства, что и SARS-CoV-2.
Разработка поможет тестировать разрабатываемые препараты от заболевания.
Теги: генетика, копия, лаборатория, COVID-19
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