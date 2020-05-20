Facebook представила сервис для создания интернет-магазинов

20.05.2020 14:00

Компания Facebook 19 мая представила новый сервис под названием Facebook Shops, который позволит бизнесам продавать товары напрямую покупателям в соцсетях Facebook и Instagram, сообщает НВ.

«Сейчас многие небольшие компании испытывают трудности и из-за закрытия магазинов все больше стремятся перевести свой бизнес в интернет. Наша цель — сделать покупки легкими и дать возможность любому, от владельца малого бизнеса до глобального бренда, использовать наши приложения для связи с клиентами», — заявили в Facebook.

В компании добавили, что сервис Facebook Shops позволяет бесплатно создавать единый онлайн-магазин, доступ к которому можно получить через Facebook и Instagram. Компании могут выбрать продукцию, которую будут продавать в соцсетях, настроить внешний вид своего магазина, выбрав обложку и цветовую палитру.

В Facebook сообщили, что летом запустят также сервис Instagram Shop. Сначала он будет доступным только для американских пользователей соцсети.